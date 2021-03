Venezia, consegna dei pacchi tramite droni: stretto un accordo

In questi giorni Venezia sta particolarmente facendo parlare di sé. Infatti, in seguito al video dei delfini in Canal Grande, è arrivata un'altra notizia interessante relativa alla "città delle gondole", questa volta puramente tech. Più precisamente, si iniziano a preparare seriamente le consegne dei pacchi mediante droni.

In particolare, stando anche a quanto riportato dall'ANSA, l'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) e la Giunta Comunale di Venezia hanno siglato un accordo per sperimentare sul territorio droni e altri mezzi a pilotaggio remoto. Questo tipo di "Urban Delivery" e "Urban Air Mobility" potrebbe chiaramente portare benefici importanti a Venezia, vista la presenza della laguna e la necessità di passare da un'isola all'altra.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nel comunicato stampa diffuso dall'Enac, che vi consigliamo di consultare in versione integrale se siete interessati, si legge che questa scelta è stata effettuata per "promuovere l'utilizzo di sistemi intelligenti di Urban delivery con droni per individuare le condizioni operative utili alla definizione da parte dell'ENAC di uno schema di regolamentazione, condiviso con il Comune di Venezia, che consideri il fragile equilibrio del territorio lagunare e che tuteli il patrimonio storico-culturale e ambientale della Città di Venezia".

In ogni caso, all'atto pratico questo non significa che da domani si vedranno droni "svolazzare" in giro per Venezia. Tuttavia, si sta iniziando a delineare questa possibile strada e il territorio lagunare potrebbe rappresentare un buon campo di prova per la tecnologia.

Per il resto, la consegna tramite droni è in fase di test anche in altre parti del mondo. Giusto per farvi un esempio concreto, proprio in queste ore Samsung ha annunciato, mediante il suo blog ufficiale, che sta mettendo alla prova un servizio di questo tipo in Irlanda.