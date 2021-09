Venezia è in pericolo: entro 2100 livello dal mare potrebbe salire tra 17 e 120 cm

In un numero speciale pubblicato sulla rivista Natural Hazards and Earth System Sciences è stata fatta una nuova valutazione per quanto riguarda il rischio di alluvioni a Venezia. L'impatto delle emissioni durante questo secolo sarà fondamentale per il futuro di Venezia e di altre città costiere.

Come ben sappiamo, il rischio di alluvione nella città è aumentato recentemente e si prevede che aumenterà ulteriormente, addirittura accelerando, nel corso del 21° secolo. Ovviamente, uno dei fattori chiave quando si considerano le minacce di inondazioni è l'importanza dell'innalzamento del livello del mare.

Le proiezioni future per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare sono incerte: tra 17 e 120 centimetri entro il 2100. Le incertezze, secondo l'autore dello studio Davide Zanchettin, sono da attribuire a una grande gamma di scenari di emissione e all'insufficiente comprensione di processi fisici rilevanti, sia a distanza che all'interno del Mediterraneo e dell'Adriatico.

Gli eventi estremi che causano allagamenti a Venezia sono stati finora attribuiti principalmente alle mareggiate causate dai venti di scirocco, ma in futuro questi eventi andranno soltanto a moltiplicarsi. "Quando sei così vicino al limite superiore della gamma di marea, qualsiasi evento meteorologico può essere pericoloso e causare un'alluvione estrema", afferma l'autore principale Piero Lionello, "piccoli aumenti possono avere un grande impatto". Nel breve termine, ad impedire gli eventi alluvionali in città dovrebbe intervenire il sistema MoSE (che vi abbiamo spiegato più nel dettaglio qui).

"Il livello del mare è una brutta bestia; potremmo fermare completamente il riscaldamento globale interrompendo l'uso di combustibili fossili e il livello del mare continuerebbe a salire anche se a un ritmo molto ridotto" afferma Lionello. "Studi come questi ci aiutano ad identificare il rischio futuro per le città costiere come Venezia [...] È chiaro che dobbiamo essere preparati ad agire".