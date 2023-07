Venezia è in pericolo? L'UNESCO è preoccupata per le sorti della città

Di certo non è una notizia positiva quella rilasciata questa mattina, lunedì 31 luglio, dall'Agenzia Culturale delle Nazioni Unite. L'UNESCO ha infatti raccomandato di aggiungere Venezia nella lista delle città con patrimonio culturale mondiale in pericolo, sottolineando che le autorità italiane devono assolutamente fare qualcosa a riguardo.

Secondo quanto affermato nel comunicato, Venezia rischierebbe danni "irreversibili" a causa di una serie di problemi che vanno dal cambiamento climatico al turismo di massa. Bisognerà quindi intensificare gli sforzi per proteggere la città storica e la laguna circostante. Una raccomandazione che sarà presto rimarcata durante la prossima riunione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, che si terrà a Riyadh a settembre.

"Gli effetti del continuo deterioramento dovuto all'intervento umano, compreso il continuo sviluppo, gli impatti dei cambiamenti climatici e del turismo di massa minacciano di causare cambiamenti irreversibili all'eccezionale valore universale della città", si legge nella nota ufficiale.

"Alcuni di questi problemi di vecchia data hanno già portato al deterioramento delle caratteristiche intrinseche della proprietà e delle loro unicità, inoltre, gli effetti combinati dei cambiamenti naturali ed indotti dall'uomo stanno causando deterioramento e danni alle strutture edilizie ed alle aree urbane", prosegue l'UNESCO.

L'Agenzia Culturale delle Nazioni Unite non è andata di certo per il sottile, rimarcando come ci sia stata una "mancanza di progressi significativi" da parte dell'Italia nell'affrontare questi problemi e ciò è stato ulteriormente "ostacolato dalla mancanza di una visione strategica comune complessiva".

L'UNESCO ha quindi affermato di sperare che, l'iscrizione nell'elenco delle città con i beni culturali in pericolo, possa tradursi in una maggiore dedizione e mobilitazione delle parti interessate locali, nazionali ed internazionali.

La classificazione "in pericolo" mira infatti ad incoraggiare la migliore conservazione del sito per il futuro, ciononostante, in circostanze eccezionali un sito può anche essere privato della sua inclusione nel Patrimonio Mondiale se i passaggi sono ritenuti insoddisfacenti.

Venezia, inoltre, sarebbe anche in pericolo per il livello del mare che, entro il 2100, potrebbe salire tra i 17 ed i 120 cm, oltre ad avere recentemente subito una misteriosa moria di pesci ancora irrisolta.