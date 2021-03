Venezia, il video dei delfini in Canal Grande fa il giro del mondo

L'Italia sta particolarmente facendo parlare di sé all'estero in queste ore. No, non c'è stata alcuna importante scelta politica o simili, bensì un avvenimento che non si verifica esattamente tutti i giorni. Più precisamente, dei delfini si sono fatti notare a Venezia.

Infatti, nella giornata di ieri 22 marzo 2021 hanno iniziato a girare sui social network dei video che ritraggono dei delfini in Canal Grande, vicino a piazza San Marco. Non sono stati in pochi coloro che hanno creduto che si trattasse di contenuti realizzati in modo "artificiale", visti i precedenti. Tuttavia, questa volta è tutto vero.

In particolare, alcuni presenti affermano che i delfini sono stati avvistati attorno alle ore 8:00 del 22 marzo 2021 e sono rimasti nel Canale della Giudecca fino alle 15:00 circa. Tra l'altro, in questo periodo di tempo, polizia e guardia costiera hanno cercato di utilizzare metodi acustici per far "tornare indietro" i delfini, in modo che non si verificassero problemi legati al traffico acqueo.

In ogni caso, quanto accaduto ha fatto il giro del mondo, tanto che la notizia è stata riportata anche da The Verge, mentre il video che ritrae i delfini è stato condiviso da Reuters su Twitter (come potete vedere qui sotto). Insomma, Venezia è finita al centro dell'attenzione mediatica.