Venezia 'a pagamento': Biglietti d'ingresso per salvare la città

Tutela del patrimonio culturale o salvaguardia ambientale, chiamatela come volete ma i funzionari di Venezia hanno deciso di sperimentare, a breve, una tassa sui turisti giornalieri che visitano il sovraffollato centro storico. Una presa di posizione dopo che l'UNESCO aveva avvertito che avrebbe potuto inserire la città come sito a rischio.

Il consiglio comunale di Venezia ha infatti recentemente votato a favore di un test limitato, da iniziare la prossima primavera, di un sistema di biglietteria per l'ingresso nel centro cittadino. Un'ipotesi a lungo dibattuta che, secondo i critici, farà ben poco per arginare le orde di turisti che affollano la città ogni anno.

D'altronde, le autorità hanno dibattuto per anni, ma senza intraprendere azioni concrete, su come regolamentare al meglio i milioni di visitatori della famosa città veneta. Ora, quindi, per godere della bellezza di luoghi d'interesse come Piazza San Marco, il Ponte di Rialto ed i suoi innumerevoli e pittoreschi canali, i turisti dovranno pagare una tariffa di cinque euro.

Questa recente presa di posizione potrebbe aver avuto un'accelerazione anche come conseguenza delle parole dell'UNESCO, il "braccio" culturale delle Nazioni Unite, che lo scorso luglio aveva avvertito di come Venezia rischiasse danni "irreversibili" a causa del turismo di massa e del cambiamento climatico stesso, raccomandando di inserirla al più presto nella sua lista di località mondiali in pericolo.

Il sindaco del capoluogo veneto, Luigi Brugnaro, promotore dell'iniziativa, ha dichiarato in una nota: "È solo un primo passo ed un esperimento". Dalla tassa saranno esentati i turisti che soggiornano almeno una notte in albergo, così come i bambini fino a 14 anni.

Secondo i dati ufficiali, nel 2022 circa 3,2 milioni di turisti hanno pernottato nel centro storico di Venezia, un numero che però non include le migliaia di visitatori quotidiani che trascorrono solo la giornata per visitare “La Serenissima”.

Ricordiamo come L'UNESCO abbia inserito Venezia nella lista del patrimonio culturale mondiale nel lontano 1987 come "straordinario capolavoro architettonico", ma ha più volte avvertito che la città debba gestire meglio il turismo.

Voi siete d'accordo con una tassa per tutelare l'ambiente ed il patrimonio culturale della città? Oppure avreste adottato qualche altra soluzione? Venezia è davvero in pericolo? Purtroppo, secondo uno studio pubblicato sul Natural Hazards and Earth System Sciences, entro il 2100 il livello del mare potrebbe salire tra i 17 ed i 120 cm.