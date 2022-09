Quanto vengono pagati i membri della Guardia Reale britannica?

I membri della Guardia Scozzese sono sicuramente un simbolo del Regno Unito. Il loro lavoro non è semplice poiché serve disciplina e tanta resistenza per poter ricoprire una tale carica, visto che devono eseguire un certo comportamento perfino quando svengono. Proprio per questo la domanda che viene fatta più spesso è: quanto vengono pagati?

Come i membri di qualsiasi istituzione militare, la paga delle guardie varierà in base al grado: più è alto più si guadagna. Tuttavia, si può dire che un fante britannico, in media, guadagna circa 18.932 sterline all'anno (circa 21.557 euro), mentre l'ufficiale medio guadagna 28.556 sterline (circa 32.500 euro) all'anno.

In confronto, lo stipendio medio di un cittadino del Regno Unito è di circa 33.000 euro all'anno. C'è però una piccola "aggravante" da considerare per i membri della guardia reale. Se durante il loro servizio non adempiono alle regole stabilite, quindi si mettono a parlare con i turisti o sorridono, potrebbero perdere parte della paga giornaliera o settimanale.

Insomma, se vi trovate nella terra della monarchia evitate di far ridere la guardia reale... perché potrebbe perdere parte del suo stipendio. Certo, i soldati sono addestrati proprio per non fare alcuna espressione, ma meglio non provarci.



