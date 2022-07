Da dove vengono realmente le rondini? Non indovineresti mai

Il team di ricercatori del dipartimento di biologia e biotecnologie dell'università di Pavia ha condotto un interessante studio sulla genetica delle rondini, animali con cui siamo abituati a convivere da millenni ma, tuttavia, di cui sappiamo poco.

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica internazionale Molecular Biology and Evolution (MBE), si è focalizzata su 411 rondini appartenenti principalmente alla sottospecie europea Hirundo Rustica. È stata ricostruita la filogenesi mitocondriale che ha consentito agli studiosi di identificare la molecola di DNA mitocondriale ancestrale ovvero la caratteristica dell'antenata femminile di tutte le attuali rondini e di tracciarne le loro rotte di diffusione nel mondo.

Si è scoperto con enorme stupore che l'antenata della moderna rondine viveva ben circa 280 mila anni fa in Africa e che i suoi successori si sono diffusi in un primo momento in Eurasia e poi solo dopo (nello specifico meno di 20 mila anni fa) in America per poi effettuare una retro-migrazione di ritorno verso l'Asia.

Si tratta di uno studio di fondamentale importanza poiché la conoscenza del loro genoma consentirà di preservarne la specie, in rischio costante di estinzione. L'obiettivo è quello di preservare i loro habitat naturali che purtroppo, a causa dell'agricoltura intensiva, dei pesticidi e dei cambiamenti climatici continuano a diminuire.

Come afferma la professoressa Olivieri dell'università di Pavia, si tratta di uno studio che ha finalmente posto delle basi solide circa la reale origine di questi animali, che fino ad oggi si ipotizzava fosse molto recente. Inoltre, la ricerca ha evidenziato come la storia genetica della rondine e le sue modalità di diffusione siano strettamente correlate a cambiamenti climatici e all'attività umana. Ciò sarà utile per definire un indicatore circa il monitoraggio dei cambiamenti globali sulle specie animali.

Sempre nel nostro Bel Paese, è stata identificata anche una nuova qualità dei pipistrelli.