Dove vengono salvate le password delle app Android? Non è difficile trovarle

Dopo aver visto come usare la nuova app Google TV, nuovo centro nevralgico dell'intrattenimento in mobilità di Android, torniamo a scavare tra le funzionalità del robottino verde per scoprire come recuperare le proprie password dimenticate.

Dovete sapere, infatti, che anche in questo caso potrete recuperare le vostre password, ammesso che le abbiate salvate in precedenza sul vostro dispositivo. Il sistema è piuttosto semplice e prevede, in prima battuta, che utilizziate l'app di Google Chrome, solitamente preinstallata sul vostro smartphone.

Aprite, dunque, l'app di Chrome e premete sui tre puntini in colonna in alto a destra. Adesso scegliete Impostazioni e successivamente Gestore delle password.

Vi si aprirà una nuova pagina in app che vi permetterà di cercare e scorrere tra tutte le vostre password salvate su questo e sui vostri vecchi smartphone collegati al medesimo account Google.

Oltre a questo sistema, potrete semplificare l'accesso alle password creando un collegamento rapido sulla vostra pagina principale. Per farlo, riaprite Chrome ed entrate in Gestore delle password. A questo punto aguzzate la vista e scegliete Aggiungi scorciatoia e il gioco è fatto: potrete creare una nuova icona sulla vostra schermata principale, da trattare come qualsiasi app già installata sullo smartphone.

