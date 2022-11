Se venissero a farci visita, gli alieni studierebbero le formiche, non gli umani

Nella settima puntata della rubrica di Popular Mechanics "Pop Mech Explains the Universe" con Neil deGrasse Tyson, l'astrofisico e divulgatore scientifico ha spiegato che se gli alieni decidessero di farci visita, probabilmente la specie umana non sarà quella che sarà studiata per prima... poiché esistono creature più interessanti.

Secondo il divulgatore gli umani sembrano essere i più intelligenti della Terra, ma come si fa a misurare questa intelligenza? Se gli extraterrestri partissero dalla grandezza del cervello, saremmo sicuramente svantaggiati, perché esistono creature con una materia grigia molto più grande della nostra, ma potremmo anche vincere se tenessero conto del rapporto corpo-cervello.

Tuttavia, questa "è una gara che vinciamo a malapena, che vale solo per i mammiferi", afferma Tyson. Gli uccelli di taglia media hanno infatti un rapporto cervello-peso corporeo più elevato rispetto agli umani. Le gazze, ad esempio, quando bevono da una bottiglia inseriscono dei sassi per far alzare il livello dell'acqua per continuare a farlo. "Ogni volta che vuoi affermare che nessun altro animale sia dotato di intelligenza, o non possa essere confrontata a noi, vedi cose come questa e ti fa riflettere", continua il divulgatore.

Contro tutte le previsioni, però, i più grandi vincitori del rapporto cervello-peso corporeo sono alcune specie di formiche. No, non c'entra il fatto che sembrano essere governati da un solo e unico super-cervello, ma questo dimostra che non possiamo dimostrare di essere la specie più intrigante per le forme di vita ultraterrene.

Per Tyson potremmo essere al sesto nella lista degli alieni di preferenza da studiare. "Speriamo di entrare nella rosa dei candidati, ma non lo garantisco."