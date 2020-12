Venite a conoscere l'insetto del 2021: l'Ephemera danica

Un gruppo di entomologi internazionali ha rivelato il vincitore del titolo "Insect of the Year" del 2021. Questa commissione seleziona un insetto unico ogni anno dal 1999 per avvicinare una specie alle persone, così da sensibilizzare queste specie che vengono ignorate dai più. Quest'anno è toccato all'Ephemera danica.

Da adulto, l'insetto ha solo pochi giorni per volare, accoppiarsi e deporre nuove uova per la generazione futura. Le effimere esistono da circa 355 milioni di anni e oggi circa 140 specie vivono solo nell'Europa centrale, secondo quanto afferma la commissione di esperti. Nell'antico continente, infatti, possono essere trovate 14 famiglie di queste creature (19 sono invece distribuite in tutto il mondo).

L'Ephemera danica, una volta adulta vivrà solo per pochissimo: circa un giorno. Nonostante ciò, però, il loro ciclo di sviluppo è piuttosto lungo. Le femmine preferiscono deporre le uova sopra i corsi d'acqua, mentre le larve - che vengono poi sepolte sotto i letti dei fiumi - impiegano da uno a tre anni per svilupparsi.

"Poco prima del passaggio dalla vita acquatica a quella terrestre, si forma uno strato d'aria tra la vecchia e la nuova pelle delle larve adulte", afferma Thomas Schmitt, presidente della commissione di scienziati. "Riducendo il suo peso specifico, la larva risale alla superficie dell'acqua. Una volta lì, la pelle larvale scoppia e in pochi secondi si schiude una creatura adulta".

Qui c'è solo un piccolo problema: l'insetto adulto non ha né apparato boccale né intestino funzionante. L'Ephemera danica ha solo pochi giorni per accoppiarsi e deporre nuove uova prima di morire. Gli insetti possono essere davvero affascinanti: ecco la creatura che ha la puntura più dolorosa e l'insetto che resiste allo schiacciamento di un'auto.