Venite a conoscere la rana chiamata in onore di J.R.R. Tolkien

Gli scienziati sono davvero dei gran nerd: proprio per questo motivo dopo che in Ecuador hanno scoperto una nuova specie di rana fluviale l'hanno chiamata Hyloscirtus tolkieni, in onore di J.R.R. Tolkien, il maestro che ha creato la saga del "Signore degli anelli".

"La nuova specie di rana ha colori sorprendenti, e sembrerebbe che viva in un universo di fantasie, come quelle create da Tolkien", ha affermato Diego F. Cisneros-Heredia, direttore del Museo di Zoologia dell'Universidad San Francisco de Quito (USFQ) e ricercatore associato dell'Istituto Nazionale di Biodiversità in Ecuador.

Non è la prima volta che una creatura viene chiamata con un nome collegato a qualche personaggio legato a un fantasy. L'H. tolkenii è lungo 6,5 centimetri - un vero e proprio Hobbit delle rane - ed è di colore verde grigiastro; delle macchie nere punteggiano la gola, il ventre, i fianchi e la parte inferiore delle zampe è solitamente di colore giallo oro.

"Per settimane abbiamo esplorato diverse aree del Parco Nazionale Río Negro-Sopladora, camminando dalle praterie di páramo a 3.100 metri di altitudine fino alle foreste a 1.000 metri. Abbiamo trovato un singolo individuo di questa nuova specie di rana, che abbiamo trovato impressionante per la sua colorazione e le dimensioni", afferma infine Juan Carlos Sánchez Nivicela, ricercatore associato presso il Museo di Zoologia dell'USFQ e il National Institute of Biodiversity.

