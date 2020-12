Venite a conoscere il 'Re' di una grotta piena di gas velenoso e vecchia 5 milioni di anni

Cosa potrebbe vivere all'interno di una grotta dove non arriva luce e l'aria è densa di gas velenosi? Sicuramente il Cryptops speleorex, un millepiedi sotterraneo che cresce fino ai 5 centimetri di grandezza all'interno della grotta di Movile, in Romania. Per questo motivo è stato definito il "Re della grotta".

"Il millepiedi che abbiamo descritto è un predatore velenoso, di gran lunga il più grande degli animali precedentemente descritti da questa grotta (che sono 35 fino ad ora)", affermano i ricercatori. "Pensando al suo rango più alto in questo sistema sotterraneo, abbiamo deciso di chiamare la specie Cryptops speleorex, che può essere tradotto in 're della caverna'".

Alcune delle specie all'interno della grotta (tagliata fuori dal mondo esterno per circa 5,5 milioni di anni prima della sua scoperta nel 1986) possono essere trovate anche al di fuori dei suoi confini, ma lo C. speleorex non è una di queste. Il team internazionale di scienziati ha anche utilizzato l'analisi del DNA per confermare che il millepiedi faceva parte di una scoperta davvero unica. "I nostri risultati hanno confermato i nostri dubbi e hanno rivelato che il millepiedi è morfologicamente e geneticamente diverso", continuano gli esperti.

In questa grotta, gli organismi fanno tutti affidamento sui nutrienti forniti dall'ossidazione dei gas, inclusi metano e zolfo da parte dei batteri. Si tratta dell'unico ecosistema al mondo a sfruttare questo tipo di chemiosintesi. Insomma, la scoperta sul "Re della Grotta" è senza dubbio incredibile, ma potrebbe non passare molto dalla scoperta di una creatura ancora più grande.

Il fatto che gli esploratori possono sopportare solo circa 5-6 ore a volta nella caverna certamente non aiuta.