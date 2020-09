Venite a scoprire gli spassosi finalisti dei Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Il Comedy Wildlife Photography Awards è stato fondato da Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam, fotografi professionisti e appassionati ambientalisti. Oltre a suscitare divertimento, il concorso ha l'obiettivo di evidenziare il messaggio estremamente importante della conservazione della fauna selvatica.

Proprio recentemente, infatti, sono stati annunciati i finalisti dei Comedy Wildlife Photography Awards 2020, che mostrano alcune delle migliori e divertenti istantanee della natura di quest'anno. Il concorso è giunto alla sesta edizione e, secondo il parere di molti, pare che questo sia l'anno migliore finora, sia in termini di qualità che di quantità.

I giudici, tra cui numerosi fotografi naturalisti, comici ed esperti di fauna selvatica, avranno l'arduo compito di setacciare questa raccolta di 44 immagini per valutare, selezionare e trovare un vincitore. Coloro che arriveranno sul podio saranno annunciati il ​​22 ottobre in una cerimonia di premiazione (ovviamente virtuale).

Tra i finalisti di quest'anno potrete ammirare un pinguino che presumibilmente non sta molto bene, una tartaruga che si è svegliata con la luna storta, un uccellino che ha deciso di andare contro il sistema e le leggi, un orso non troppo stealth, diverse scimmie che fanno cose e molto altro ancora. Qualora vogliate vedere i (spassosi) finalisti delle scorse edizioni, non dovete far altro che cliccare su questa pagina.



Per vedere tutti i finalisti di quest'anno, invece, cliccate qui.