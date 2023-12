Non crederete mai al vero colore dei pistacchi nell'antichità, altro che verde

In passato i pistacchi rossi erano molto diffusi nei negozi e nei mercati alimentari, spesso utilizzati come tattica di marketing per rendere i prodotti più accattivanti. Quersti però venivano artificialmente tinti con l'uso di coloranti alimentari rossi. Alcune storie cercano di risalire all'origine di questa pratica.

Secondo una versione, un importatore siriano di nome Zaloom sarebbe stato l'iniziatore di questa pratica, l'obiettivo era differenziarsi dagli altri concorrenti. Un'altra spiegazione proponeva che i pistacchi venissero colorati per coprire macchie e le imperfezioni causate dal processo di essiccazione, rendendoli più attraenti per i consumatori. Quest'ultima versione è generalmente la più accettata dagli storici

Con lo sviluppo della produzione nazionale e industriale di pistacchi negli Stati Uniti negli anni '70, la pratica di colorazione scomparve gradualmente. I pistacchi, avvolti nei loro durissimi gusci, presentavano segni di essiccazione e scolorimento, in particolar modo per quelli importati proprio dall'Iran, che però col tempo furono sostituiti dai pistacchi americani raccolti e trattati meccanicamente in modo più efficiente. Tutto questo avrebbe reso superflua la necessità di tingere i pistacchi per nascondere le imperfezioni.

Attualmente, la stragrande maggioranza dei pistacchi venduti negli Stati Uniti è prodotta in California, e il paese è diventato il secondo maggior produttore mondiale dopo l'Iran. I pistacchi rossi sono ora una rarità, e appaiono occasionalmente durante le festività natalizie.