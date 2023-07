Ecco con quanto venne multato George Willig, l'uomo che scalò una delle Torri Gemelle

Non tutti conoscono la storia di George Willig, un giovane e coraggioso avventuriero con un obiettivo ben preciso: scalare un edificio di 110 piani, tramite un dispositivo fatto su misura che si incastra nei binari dei carrelli per lavare le finestre.

In realtà, non stiamo parlando nemmeno di un grattacielo così anonimo: ebbene, Willig nel 1977 scalò la Torre Sud del World Trade Center. L’uomo, fin da bambino, era affascinato dalle grandi altezze, al punto da iniziare a praticare lo sport dell’arrampicata a modo suo. Insomma, nessun albero o scogliera è stato in grado di demoralizzarlo, nemmeno il 2 World Trade Center.

Grazie a un ex operaio addetto alla pulizia dei vetri, Willig progettò una piastra personalizzata che si inseriva perfettamente nelle scanalature a forma di C dell’edificio. Egli, ben prima di compiere la folle impresa, era già stato ammonito dalle autorità, in quanto le sue frequenti visite al 2WTC erano alquanto sospette; ma pare che l’uomo, noto come “The Human Fly”, avesse sempre una spiegazione convincente.

Willig impiegò circa 3 ore e 30 minuti per scalare i piani del grattacielo. Una curiosità simpatica è che l’allor sindaco di New York decise di non multare l’uomo con un’ammenda di 250.000$, come sancito dalla città di New York in prima istanza, bensì lo fece con una sanzione di 1,10$: un centesimo per ciascuno dei 110 piani del terzo grattacielo più alto del mondo.