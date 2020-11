Vent'anni della Stazione Spaziale Internazionale: oggi iniziava la prima missione umana!

Anche la Stazione Spaziale Internazionale non è più una teenager: proprio oggi, il 2 novembre 2020, la ISS compie esattamente vent’anni di operatività. Un record eccezionale, dimostrando come in tutti questi lustri abbia saputo regalarci importanti esperimenti scientifici e scoperte interessanti.

In realtà, come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale sulla ISS – un emblema dell’intelligenza e della cooperazione umana – l’avamposto orbitale è un po’ più vecchiotto del 2000, ma va ricordato che in questi giorni si sta festeggiando non l’anniversario della “costruzione”, ma bensì l’anniversario della sua “messa in funzione”.

Ciò è stato decretato ufficialmente quando, per la prima volta, a bordo dei moduli della ISS, attraccò il primo equipaggio umano composto dagli astronauti William Shepherd (NASA), Sergej K. Krikalëv (RSA) e Jurij P. Gidzenko (RSA). Vi sembra curioso che a battezzare l’avamposto sia stata una squadra composta da una maggioranza di astronauti ROSCOSMOS, ovvero russi? Se sì, non dovete sorprendevi più del dovuto: la Stazione Spaziale Internazionale è stata costruita con una forte influenza da parte della nazione più grande del mondo. Non va dimenticato, inoltre, che gli ingegneri aerospaziali russi avevano già una grande esperienza in “stazioni spaziali”, in quanto – a partire dagli anni ’70 – erano stati capaci di immettere in orbita ben otto stazioni “Saljut” e la ben più famosa “Mir” (fatta deorbitare e distrutta nel 2001, proprio per concedere maggior attenzione alla neonata ISS). Gli americani, dal canto loro, solo una: la spesso dimenticata SkyLab (che fu anche piuttosto sfortunata).

Il 2 novembre 2000, i tre astronauti della Expedition 1 entrarono nella ISS trasportati da una navicella Sojuz e rimasero a bordo per circa quattro mesi, preparando i moduli per le venture missioni. La missione principale era rendere gli spazi abitatiti il più vivibili possibile, il che comportava alcune sfide. Uno dei problemi più grandi che si dovette affrontare, come stesso riferito dai tre astronauti in una recente intervista tenutasi appositamente per il ventesimo anniversario, era la “comunicazione”. Non solo i tre astronauti parlavano due lingue molto diverse, ma soprattutto i centri di comando (NASA e ROSCOSMOS) spesso inviavano segnali contrastanti.

“Di tanto in tanto ricevevamo ordini di marcia contrastanti, cose che Houston diceva e poi il centro di controllo a Mosca in seguito cambiava", ha riferito Sheperd. “Un giorno mi sentì così frustrato che mi mise alla radio, in modo che entrambi i centri di controllo mi potessero sentire, e dissi: ‘Guardate, siamo la Stazione Spaziale Internazionale, dovete coordinare un piano e darcelo’. E così fecero. Quello fu senz’altro uno dei giorni più felici e importanti per la ricerca spaziale”.

Sebbene i 20 anni di usura e di logoramento inizino a farsi sentire, la ISS resiste ancora egregiamente al passare del tempo, riuscendo a schivare ancora bene i sempre più presenti detriti spaziali. La NASA ha certificato un funzionamento ancora ottimale fino al 2028. Dopo quella data probabilmente potrebbe esserci un intervento di privati e di aziende commerciali per far sì che l’avamposto non vada perduto anche dopo aver completato la sua missione.