Venti PIN che rendono il vosto smartphone una bazzecola da violare

No, 1234 non è un buon PIN per proteggere il vostro smartphone. E fin qua ci siamo tutti giusto? Ma la lista dei PIN più diffusi —e quindi facili da beccare— è ben più lunga. Tarah Wheeler ha diffuso 20 pin che sarebbero addirittura usati sul 26% dei dispositivi in circolazione.

Per carità, è vero che ormai gli smartphone offrono una vasta gamma di meccanismi aggiuntivi per difendere il contenuti dei nostri telefoni, eppure una buona fetta di consumatori si ostina a farne a meno. Forse questa lista stilata dalla Wheeler, esperta di sicurezza informatica del Washington Post, vi convincerà —se non ad usare sistemi di sicurezza più forti— ad usare un PIN meno scontato.

La lista dei pin da non usare assolutamente:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

9999

3333

5555

6666

1122

1313

8888

4321

2001

1010

Sono tutte combinazioni molto intuitive, dal classico 1234 a 0000, passando per PIN da autentici simpaticoni come 6666 o il suo opposto 9999 (per gli amanti dell'Heavy Metal, o dei pentagoni rovesciati) o 6969 per gli amanti del... beh, ci siamo capiti. In linea di massima ripetere quattro volte lo stesso numero non è affatto una scelta molto sveglia. Usare una data di nascita da perfetto Gen Z, come 2000 o 2001, nemmeno.

L'esperta suggerisce di mettere da parte i PIN numerici usando al loro posto una breve passphrase alfanumerica.