I venti solari di TRAPPIST-1 potrebbero avere uno strano effetto sui pianeti del sistema

Il Sistema TRAPPIST-1 affascina da tempo gli scienziati per la sua configurazione. Tre dei sette pianeti di questo sistema sono rocciosi e si trovano nella zona abitabile, rendendoli dei candidati ideali per la presenza di vita, se non fosse per i brillamenti solari della loro stella nana rossa a cui sono esposti. Ma è davvero così?

Ad una distanza di circa 40 anni luce dal nostro sistema solare, TRAPPIST-1 rimane, dopo 5 anni dalla scoperta, ancora avvolto nel mistero, portando gli astronomi a continuare le indagini su questo affascinante sistema; le tipiche eruzioni solari scaturite dalla nana rossa potrebbero rendere sterili i pianeti nella fascia abitabile del sistema, ma uno nuovo studio ha recentemente rivalutato la situazione.

Secondo la ricerca, i brillamenti solari potrebbero avere un effetto sul nucleo dei pianeti, oltre che sulla loro superficie. Se questo fenomeno è in grado di mettere in moto i processi geologici che donano un'atmosfera ai pianeti, le possibilità della presenza di vita aumentano considerevolmente.

Lo studio tiene comunque a sottolineare che "le espulsioni di massa coronale e i brillamenti portano alla ionizzazione dell'esosfera e facilitano l'erosione dell'atmosfera." Questi fenomeni sono stati a lungo studiati e sono solitamente una brutta notizia per la possibile vita aliena su altri sistemi vicini a noi, come Proxima Centauri.

Nonostante questo, nessuno finora aveva considerato le possibili correnti elettriche indotte all'interno dei pianeti attraverso i brillamenti. I pianeti rocciosi di questo tipo possiedono un nucleo altamente conduttivo e, secondo gli autori, l'energia magnetica trasportata da un espulsione di massa coronale potrebbe riscaldarlo abbastanza da mantenerlo liquido.

Inoltre, nel caso il pianeta avesse un forte campo magnetico, l'atmosfera non verrebbe danneggiata dai brillamenti solari. Seppur perlopiù ipotetici, la combinazione di questi elementi lascia uno spiraglio aperto alla possibilità che uno di questi mondi ospiti la vita.

Per sapere di più sui pianeti di questo sistema dovremmo attendere ancora un po', ma il telescopio spaziale James Webb potrebbe essere già in grado di studiare le atmosfere di TRAPPIST-1.

[Credit: NASA/JPL]