Ventilatore o condizionatore: qual è meglio per l'ambiente?

L'estate sta arrivando e, quindi, occorre non farci trovare impreparati dalle alte temperature che ci colpiranno. Molti di voi, si saranno già armati con ventilatori e condizionatori, ma in ottica "ambientale", qual è meglio? Il condizionatore o il ventilatore?

Secondo quanto affermato dall'Agenzia internazionale per l'energia, l'aria condizionata e i ventilatori elettrici rappresentano un quinto dell'elettricità totale negli edifici di tutto il mondo, ovvero il 10% di tutto il consumo globale di elettricità. Con il riscaldamento del nostro pianeta, questo dato è semplicemente destinato ad aumentare.

In un nuovo articolo pubblicato sulla rivista The Lancet Planetary Health, i ricercatori hanno scoperto che, combinando ventilatore e condizionatore, il consumo di elettricità sarebbe ridotto, e di molto anche. Se questo approccio fosse utilizzato in Australia, scopre l'articolo, le emissioni annuali e i costi associati al raffreddamento degli spazi interni potrebbero essere ridotti del 70%.

Gli scienziati hanno creato dei modelli per confrontare l'uso di energia e le emissioni associate utilizzando cinque differenti scenari. Uno utilizzava solo l'aria condizionata, gli altri quattro avevano ventilatori a velocità diverse e l'uso dell'aria condizionata solo quando la temperatura diventava troppo alta. Se l'elettricità prodotta provenisse solo da impianti a combustibili fossili, il passaggio a ventilatore potrebbe far risparmiare 3.883 kilotonnellate di anidride carbonica all'anno.