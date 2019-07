Il ventilatore hi-tech della Regina Elisabetta è disponibile su eBay

Nel fine settimana abbiamo a lungo parlato del ventilatore super tecnologico della Regina Elisabetta, che è divenuto famoso sul web grazie alla foto dell'incontro della sovrana con il neo premier del Regno Unito, Boris Johnson. Spulciando su vari siti però siamo riusciti a scoprire che il ventilatore è disponibile anche per i comuni mortali.

eBay infatti vende il purificatore d'aria caldo/fresco Dyson al prezzo di 379 Euro, ed a giudicare dai dati di vendita rappresenta una delle scelte preferite da parte di coloro che intendono rinfrescarsi come Queen Elizabeth.

La soluzione Dyson rispetto a quelle classiche include una modalità notturna che monitora e purifica l'aria, ma con un display a luce attenuata ed impostazioni più silenziose. Il ventilatore inoltre rimuove fumi ed odori potenzialmente tossici grazie ad uno strato di granelli di carbone attivo, che cattura odori e tossine come le esalazioni della vernice. Il ventilatore, complessivamente, purifica l'aria in modo intelligente e comunica in diretta con la companion app Dyson Link2, che consente di controllarlo anche a distanza. L'oscillazione progressiva inoltre proietta e fa circolare l'aria purificata in tutta la stanza garantendo una vivibilità migliore.

Nella scheda tecnica il produttore sostiene che "rimuove automaticamente il 99,95% degli allergeni e degli inquinanti presenti nell'aria, incluse le particelle fino a 0,1 micron".