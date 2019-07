Il ventilatore super tecnologico della Regina Elisabetta

Boris Johnson è il nuovo Premier dell'UK, avrà l'arduo compito di guidare il suo Paese verso la Brexit. Eppure, non ce ne voglia l'istrionico politico, ma quello che ha catturato di più l'attenzione del pubblico nelle ultime ore è il bizzarro ventilatore hi-tech che si è visto a Buckingham Palace durante il suo incontro con la Regina Elisabetta.

Non un comune ventilatore, ma un termoventilatore, tanto per iniziare. E prodotto da una azienda inglese di primo piano, la Dyson di quel James Dyson che è stato un ferreo sostenitore della Brexit —tant'è che qualcuno ci ha addirittura visto un simbolismo politico— e che ora si appresta ad entrare nel settore dell'automotive... a Singapore, dove peraltro ha pure trasferito la sede centrale della sua azienda.

Un termoventilatore, in grado dunque di creare aria fredda o calda a seconda delle esigenze, ma anche di funzionare come purificatore. Il modello in questione è il Dyson Pure Hot + Cool Link, che non viene prodotto più da un po' di anni, perché superato da alcuni modelli più recenti.

Il termoventilatore della Dyson della Regina Elisabetta si collega ad una app specifica, da cui può essere controllato da remoto. Inoltre l'app fornisce alcune utili informazioni sulla qualità dell'aria e sulla temperatura dell'area dove è stato installato.

Un prodotto di fascia alta, anche se Il Post rivela che, stando alle recensioni di Wirecutter, non si comporta granché bene come depuratore. Insomma, a quel prezzo ci sarebbero prodotti migliori.

Il Dyson Pure Hot + Cool Link è ancora acquistabile da alcuni rivenditori terze parti, incluso Amazon, ad un prezzo che oscilla trai 350 e i 480€.