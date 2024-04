Ventola a bassa rumorosità con controllo termico a un prezzo FOLLE!

Corsair CV650 80 PLUS Bronze Non Modulare ATX 650 Watt offre un'alimentazione continua a piena potenza. Ciò grazie al fatto che gli alimentatori CORSAIR CV Series assicurano l’erogazione continua della rispettiva massima potenza nominale. Lo sconto è del 23%, quindi il prezzo è di 54,99 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Altro vantaggio il fatto che il raffreddamento sia a bassa rumorosità: ciò vuol dire che funziona alla massima velocità solo quando l’alimentatore è sottoposto forti sollecitazioni.

Alloggiamento compatto con lunghezza di 125 mm, ed è possibile installarlo facilmente in quasi tutti i case per PC. Dunque massima compatibilità.

Ottima rifinitura dei materiali con cui è stato realizzato. I cavi con guaina nera e l’alloggiamento con rivestimento nero verniciato a polvere si adattano ottimamente allo stile del tuo PC.

Il prodotto viene garantito dal fatto che a produrlo sia uno sviluppatore e produttore globale di dispositivi e tecnologie ad alte prestazioni come Corsair. Il quale da anni realizza componenti e periferiche per PC, apparecchiature di streaming premium e illuminazione ambientale intelligente.

