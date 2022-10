Che ventola ha la vostra Steam Deck? Tutte le specifiche senza smontare

La console portatile Steam Deck ha anche dei difetti. Trattandosi di una prima generazione, soprattutto gli early adopter potrebbero aver riscontrato qualche difetto di gioventù, come una ventola troppo rumorosa o imperfezioni di assemblaggio.

Molti hanno già messo mano al giravite per scoprire tutti i pezzi celati sotto la scocca della propria Steam Deck. Altri, invece, potrebbero già aver messo mano al portafogli per comprare pezzi di ricambio o scomodato l'assistenza per riparazioni.

Nel primo caso, tuttavia, non ci sarà più bisogno di smontare alcunché, poiché Valve ha deciso di risolvere la questione alla radice consentendo agli utenti di scoprire per filo e per segno ogni singolo pezzo di hardware utilizzato per la propria console, a partire dal numero seriale della stessa.

Da questa pagina di Steam potrete anche voi scoprire di che pasta è fatto il vostro "piccolo" handheld, incluse le aziende produttrici di SSD, ventola e RAM. Insomma, niente male per avere un tracking completo e una visione d'insieme di cosa abbiamo tra le mani.

Se, invece, siete ancora indecisi, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Steam Deck, in cui abbiamo raccontato la nostra esperienza che continua tutt'ora con regolari analisi tecniche dei titoli del momento.

Volete un esempio? Eccovi la più recente, la nostra prova Steam Deck di Uncharted: Legacy of Thieves, l'ultimo porting sfornato da Sony per gli utenti PC!