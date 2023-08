Quante ventole sono troppe? Questa RTX 4090 arriva addirittura a cinque!

Dopo aver visto la NVIDIA RTX 4090 più piccola di tutte, arriva ora l'annuncio di una scheda video che fa delle sue dimensioni e, soprattutto, del suo sistema di raffreddamento, un vero e proprio vanto. l'AIB di NVIDIA Maxsun, infatti, ha svelato una GeForce RTX 4090 con ben cinque ventole. Sì, avete letto bene.

Come possiamo leggere dal sito web di Maxsun, la GeForce RTX 4090 MGG Mega Gamer presenta un totale di cinque ventole. Qualcuno si starà sicuramente chiedendo come sia possibile inserire un numero così elevato di ventole in una GPU con un form factor tutto sommato standard. La risposta è semplice: tre ventole hanno una dimensione normale, pari a 100 millimetri, e sono collocate esattamente dove ve le aspettereste; altre due, invece, sono state collocate sul lato della GPU e hanno delle dimensioni decisamente più modeste delle tre "sorelle maggiori".



Quella di Maxsun è l'unica RTX 4090 quintuple-fan al mondo, ma se state già contemplando l'acquisto della GPU abbiamo una brutta notizia per voi: dal momento che Maxsun è operativa solo in Cina, è decisamente improbabile che la scheda venga lanciata al di fuori del mercato asiatico. L'idea alla base del sistema a cinque ventole, comunque, è quella di estrarre attivamente l'aria calda dall'heatsink della GPU tramite i due fan secondari, permettendo invece ai tre primari di eseguire il grosso delle funzioni di raffreddamento della scheda.



Oltre alle cinque ventole, a tenere "fresca" la componente ci penseranno una copertura in alluminio, un heatsink quadrato (sempre in alluminio) da 700 millimetri e un totale di 9 Hybrid Heat Pipes per la distribuzione del calore prodotto dalla GPU. Fortunatamente, l'enorme sistema di raffreddamento della scheda non impatta troppo sulle sue dimensioni, che sono pari a quelle delle altre RTX 4090 in commercio, con 337 millimetri di lunghezza, 66 millimetri di altezza e 137 millimetri di larghezza.