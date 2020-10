E' venuto alla luce un cimitero dell'antico popolo dei Turingi in Germania

In Germania è stato trovato un cimitero appartenente all'antico regno dei Turingi nel quale sono stati seppelliti personaggi illustri e ricchi, almeno osservando i loro corredi funerari.

Questo antico cimitero risale a 1500 anni fa ed è stato scoperto nell'estate del 2020 quando furono effettuati degli scavi, nella Germania centrale, per la costruzione di un allevamento di pollame. Il cimitero, edificato tra il 470 e il 540 d.C., si trovava nel cuore del regno di Turingia, un regno che ebbe vita breve e che ha visto un periodo estremamente turbolento con lo sgretolarsi dell’Impero romano d’occidente durante le grandi migrazioni dei popoli degli Unni e dei Vandali. All'interno di questo cimitero sono state seppellite circa ottanta persone, alcune delle quali, in vita, dovevano essere molto ricche almeno stando alla qualità e al valore degli oggetti con i quali sono stati sepolti.

All'interno delle tombe sono stati trovati alcuni gioielli, indossati da individui di sesso femminile, come per esempio forcine per capelli e fibule nonché spille e delle collane fatte di perle e vetro, anche oggetti provenienti da altre zone d’Europa come i vasi di vetro. Gli individui di sesso maschile, invece, erano sepolti con le loro armi quali, per esempio, spade, lance e scudo. La zona dove è stato costruito questo cimitero doveva essere un’antica tenuta, magari di un ricco proprietario terriero del regno dei Turingi. Tuttavia, al momento della scoperta si sparse voce che vi fosse la tomba di un ricco lord con il suo seguito di spose, una specie di harem per la successiva vita. Questa affermazione non ha trovato, però, riscontro a seguito di studi più approfonditi da parte degli archeologi.

Le tombe sono state scavate una di fianco all'altra, in linea retta, tuttavia sei tombe di una fila fanno una leggera curva come se, chi le ha scavate, avesse voluto evitare una struttura. Scavi successivi hanno però dimostrato che non vi era alcuna struttura. All'interno del cimitero è stata anche trovata una fossa contenente i resti di alcuni animali, 11 per la precisione, così distribuiti: 4 bovini, 5 cavalli e 2 cani. Il passo successivo, spiegano gli archeologi, è cercare di capire da dove provengono i corpi che vi sono seppelliti. Per far questo gli esperti vogliono studiare il DNA e gli isotopi dello stronzio prelevati dai denti dei defunti e risalire, in questo modo, a dove questa gente è nata e vissuta. In particolare, le donne potrebbero forse provenire da altre zone e da popoli diversi a seguito di unioni politiche per rafforzare o far nascere nuove alleanze.