È vera la diceria secondo cui potremmo sempre essere a pochi metri dai ratti?

L'affermazione che potresti essere sempre a pochi metri da un ratto ha solleticato l'immaginario collettivo per oltre un secolo, senza tuttavia trovare fondamento nella realtà. A meno che non si risieda nelle fognature, questa affermazione è largamente infondata.

Tuttavia, ciò non toglie che i ratti vivano vite segrete poco conosciute e che il loro numero esatto rimanga un mistero (come la storia sul famoso "Re dei ratti").

Nel 2018, un rapporto di Natural England stimava che in Gran Bretagna vi fossero 7 milioni di ratti, cifra che secondo la British Pest Control Association potrebbe invece raggiungere i 120 milioni. Indipendentemente dal loro numero esatto, queste creature non sono distribuite uniformemente sul territorio: alcune aree delle Highlands scozzesi ne sono completamente prive e nelle campagne inglesi è raro incrociarne uno, a meno che non ci si trovi vicino a un fienile.

Questi animali, che vivono in simbiosi con l'essere umano in cerca del prossimo pasto facile, sono particolarmente elusivi nelle città, dove anche studi come quello condotto da Dave Cowan per la BBC nel 2012 hanno faticato a quantificarne la presenza, stimando circa 3,5 milioni di esemplari nei centri urbani del Regno Unito, cifra che alcuni disinfestatori, forse interessati, elevano fino a 20 milioni solo per Londra.

Ipotesi a parte, se davvero a Londra ci fossero 20 milioni di ratti distribuiti uniformemente, ognuno avrebbe a disposizione 78.6 metri quadrati, situando una persona a circa 5 metri di distanza dal roditore più vicino. Con una stima più prudente di 3 milioni, la distanza salirebbe a 13 metri. Fortunatamente, il mito che vede New York popolata da un ratto per ogni abitante è stato smentito nel 2023, ridimensionando la presenza dei ratti a uno ogni tre residenti.

Questi animali tendono a radunarsi dove il cibo abbonda e il traffico pedonale è scarso, evitando di allontanarsi troppo dal luogo di nascita e raramente avventurandosi oltre il primo piano degli edifici. A tal proposito, sapete che possono sperimentare momenti giocosi secondo la scienza?

