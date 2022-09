Ecco la vera guerra inglese che ha ispirato la storia di House of the Dragon

Scrittori e registi si ispirano molto spesso a storie realmente accadute per film e romanzi. Ad esempio George RR Martin ha notoriamente preso spunto dalla guerra civile inglese "Anarchia" per la realizzazione della "Danza dei draghi", eventi che vengono raccontati all'interno della serie TV "House of the Dragon".

La guerra civile in questione scoppiò tra il 1135 e il 1154 in Inghilterra fra i sostenitori della figlia di Enrico I, ovvero l'imperatrice Matilde, e quelli di Stefano, nipote di Guglielmo il Conquistatore (a proposito, sapete che il corpo di Guglielmo alla morte esplose?). Tutto ebbe iniziò perché Enrico I, rimasto senza eredi maschi, fece giurare ai baroni del regno che avrebbero accettato la successione al trono della figlia Matilde.

Tuttavia ciò non avvenne e alla morte di Enrico I, Stefano - sulla carta il prossimo erede maschio al trono - si fece incoronare re dall'arcivescovo di Canterbury. Da un parte quindi troviamo Matilde, la prossima erede al trono per volere di Enrico, e da una parte Stefano, colui che doveva sedersi al trono dopo la morte del Re.

Questi dissapori crearono una guerra civile: durante i primi anni nessuna delle due parti riuscì a prevalere sull'altra. Le sorti cambiarono nel 1141 quando Stefano venne catturato durante la battaglia di Lincoln, causando il collasso della sua presenza in buona parte del Paese, ma sorprendentemente durante l'incoronazione di Matilde - ormai convinta che il trono fosse suo - la gente di Londra si rivelò ostile nei suoi confronti, costringendola a lasciare la città. Nel frattempo, qualche tempo dopo, il fratellastro di Matilde venne a sua volta catturato nella disfatta di Winchester e le due parti scambiarono così i prigionieri.

All'interno dei resoconti inglesi sono tante le similitudini con il conflitto creato da George RR Martin "Danza dei draghi", ovvero una guerra di successione combattuta fra i sostenitori di Aegon II e quelli della sorellastra Rhaenyra, nonché la trama della nuova serie TV "House of the Dragon". All'interno della storia, infatti, i due Targaryen si contendono il trono del padre, il defunto re Viserys I.