Questa è una vera immagine della Luna: no, non è stata ritoccata in alcun modo

La Luna come non l'avete mai vista: il nostro satellite, infatti, nonostante ai nostri occhi possa apparici pallido, in altre lunghezze d'onda è un vero e proprio caleidoscopio di colori. L'immagine che potrete osservare (meglio in calce!) ci mostra il "Compagno della Terra" nello spettro delle onde radio.

L'istantanea è stata ottenuta grazie all'Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), un insieme di radiotelescopi (come quello - ormai defunto - di Arecibo) incredibilmente potente situato nel deserto dell'Australia occidentale. L'ASKAP, infatti, ha rilevato la polarizzazione, o l'orientamento, delle onde radio riflesse.

Quando le onde radio rimbalzano su una superficie, cambiano orientamento. L'angolo di polarizzazione, quindi, dipenderà dall'angolo della superficie su cui le onde radio rimbalzano rispetto allo spettatore. Poiché la Luna è una "sfera", l'angolo di polarizzazione cambia su tutta la superficie visibile. "L'effetto complessivo è che l'orientamento della polarizzazione punterà sempre verso il centro della Luna, con l'intensità massima al bordo visibile esterno della Luna", afferma il ricercatore Emil Lenc del CSIRO Australia.

Sul nostro bel satellite sono tanti gli studi e le osservazioni: ad esempio, questi scatti provengono dal "misterioso" lato nascosto della Luna, che attualmente è popolato da due piccoli robot esploratori cinesi. Sempre riguardo la Cina, recentemente sul corpo celeste è arrivato Chang'e 5, un veicolo spaziale che raccoglierà e riporterà sulla Terra dei campioni del satellite.