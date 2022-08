Ecco la vera motivazione per cui i vestiti a marchio 'NASA' sono ovunque

Hai visitato un negozio di abbigliamento negli ultimi tempi? O hai fatto caso alle t-shirt dei giovani? Molto probabilmente avrai sicuramente notato, soprattutto se sei un/una fan dello spazio, dei vestiti marchiati "NASA", ma qual è il motivo dietro la diffusione a macchia d'olio di questo marchio?

Progettato da James Modarelli nel 1959, il logo classico è stato sostituito da una forma più stilizzata e semplice nel 1975 - chiamato "il verme" - e da un'altra versione nel 1992 (potrete trovare un'immagine riassuntiva in calce alla notizia). Le ultime due sono quelle in uso sui capi d'abbigliamento di tutto il mondo... che in futuro saranno wireless, intelligenti e impossibili da macchiare.

L'esplosione del trend ebbe luogo dopo che la stilista Vivienne Tam decise di utilizzare il simbolo nella sua collezione Primavera/Estate 2017 e dopo che il marchio di moda di lusso Coach applicò il simbolo dell'agenzia spaziale americana nelle sue borse di alta moda. Il risultato? Un successo planetario.

"Prima del 2017 ottenevamo cinque o 10 approvazioni di loghi a settimana. Ora siamo arrivati ​​al punto che ne otteniamo in media 225 a settimana", ha dichiarato Bert Ulrich, che sovrintende all'uso dei loghi della NASA in film, abbigliamento e souvenir. "In un anno ci sono state oltre 11.000 richieste, un massimo storico."

Perché le aziende sono interessate ad applicare i loghi della NASA su tutto? Per un semplice motivo amato dal capitalismo: perché l'uso è gratuito. Per apporre il simbolo sui loro prodotti, le aziende non devono fa altro che inviare i progetti tramite un'e-mail alla divisione multimediale della NASA e attendere l'approvazione. Mentre i marchi guadagnano milioni, la NASA non guadagna un centesimo, solo visibilità (che male non fa).

Ovviamente ci sono delle regole da rispettare, ma sono poche e non limitanti. Insomma, oltre che per la telecamera del vostro telefonino, alla NASA dovete dire grazie anche per lo stile.