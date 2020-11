Una vera spada laser estraibile? Questi YouTuber ci sono andati molto vicini!

Diciamoci la verità: tra le creazioni fantascientifiche e "futuristiche", la spada laser vista nella saga di Star Wars è senz'altro il dispositivo più bramato del mondo. In migliaia hanno provato a replicarne - in parte o in toto - la sua essenza, con risultati sempre interessanti.

Diverso tempo fa vi abbiamo parlato di come la fantascienza spesso sia molto distante dalla realtà, ma a volte - grazie ad alcune combinazioni - quel divario si assottiglia, dando vita a creazioni eccezionali che prima pensavamo possibili solo nei film.

La scienza di Star Wars sta diventando realtà (forse?), e sembra che a supportare questa tesi ci siano anche i continui sforzi del canale YouTube Hacksmith Industries, da sempre dedicato alla minuziosa replica dei più famosi gadget e dispositivi delle saghe fantascientifiche dell'universo cinematografico. Stesso dall'articolo che vi abbiamo linkato in precedenza si può intuire come i ragazzi Hacksmith siano da diverso tempo alla ricerca della "spada laser perfetta".

Gli esperimenti sono stati molteplici, vagliando sia prototipi di spade "fisse" (cioè con un'anima rigida, capace poi di raggiungere temperature di oltre 1600°C), sia quelli "retrattili" come l'ultimissimo esperimento pubblicato sul loro canale.

La spada laser somiglia vagamente ad una fiamma ossidrica altamente concentrata, ma ha un funzionamento del tutto diverso: utilizza una determinata combinazione tra "gas di petrolio liquefatti" (GPL) e Ossigeno, trasformandoli in uno stato di "plasma" in pochissimo tempo, ad una temperatura di circa 2200°C. Il segreto di questa trasformazione è basato sul fenomeno fisico del "flusso laminare", messo in pratica dal costosissimo "becco" di fuoriuscita adoperato nella costruzione (del costo di oltre 4000 dollari).

Come si vede nel video-riassunto che trovate in calce alla news, il dispositivo è in grado di perforare, liquefare e tagliare praticamente qualsiasi cosa (sebbene impieghi un tempo sensibilmente maggiore rispetto a quanto impiegato dai maestri Obi Wan o Qui-Gon Jinn durante le loro mirabolanti imprese).

Noterete anche che la spada dei ragazzi delle Hacksmith Industries necessita di un una serie di cavi che collegano lo zaino all'elsa dell'arma: sono collegamenti obbligatori al fine di alimentare il plasma con la giusta dose di gas combustibili e comburenti.

Sebbene si riconosca che non è una "vera" spada laser, è indubbio che la tecnologia di miniaturizzazione, l'estetica e il pratico funzionamento (basta agire su un singolo pulsante per attivare/disattivare la lama) siano un pregio notevole da riconoscere in questa "invenzione".

Non saremo in grado di costruire armi basate sui cristalli Kyber, ma sappiamo indubbiamente creare delle ottime repliche adoperando esclusivamente il nostro ingegno e le nostre mani (senza nemmeno usare la Forza!)

Se foste curiosi di saperne di più, osservando tutto il processo, qui trovate il link completo della costruzione del dispositivo (con tanto di piccoli inconvenienti).