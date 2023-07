La verità che si nasconde dietro la famosissima Barbie, ti lascerà senza parole

Questa bambolina dai lineamenti perfetti e dalla lunga chioma bionda ha accompagnato l'infanzia di tanti bambini. Protagonista dell'ultimo film tanto atteso, Barbie nasconde tuttavia, una storia che in pochi conoscono.

Tempo fa, parlammo del debutto di questa bellissima bambola, nel mondo dei giocattoli. Oggi, invece, vogliamo raccontarvi la vera storia di Barbie, senza censure e senza filtri. C'è da dire che prima che Barbie nascesse, nel mondo vi era già una bambola le cui sembianze erano molto simili.

La prima apparizione della figura snella, perfetta e prosperosa, da cui poi Barbie prese ispirazione, risale al lontano 1940 e inizialmente era un personaggio di un fumetto tedesco, creato dall'artista Reinhard Beuthien. Nota come Bild Lilli, la cui carriera era quella di ricercatrice d'oro del dopoguerra, si presentava come una donna spigliata ed arguta, capace di rispondere a tono di fronte all'autorità maschile.

Nel 1953 il personaggio di Bild Lilli divenne così popolare che venne deciso di commercializzare una bambola, destinata ad un pubblico adulto e soprattutto maschile. Queste bambole potevano essere acquistate nelle tabaccherie, nei bar ma anche nei negozi di giocattoli per adulti.

Bild Lilli era definita come "la star di ogni bar" ed era possibile acquistare per lei accessori e vestiti, così da poterla cambiare ogni qual volta lo si voleva e in base ai propri gusti. Fu proprio il suo vasto e colorato guardaroba che attirò l'attenzione delle bambine. Ben presto, dunque, Lilli lasciò il mondo degli adulti per entrare nello spensierato ed innocente mondo dei bambini.

Tuttavia, la produzione di della formosa bambola tedesca cessò nel 1964, quando la Mattel acquisì i diritti della bambola. Il resto è storia e la conosciamo molto bene. Se nel passato Bild Lilli veniva utilizzata dagli adulti per fare chissà cosa, al giorno d'oggi, sempre loro, fanno esplodere le Barbie con dell'azoto liquido per portare a termine alcuni studi scientifici.