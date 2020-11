La vera storia del Black Friday: ecco perché si chiama in questo modo

Oggi è il Black Friday, nonostante molti colossi abbiano già anticipato l'evento alcuni giorni - e addirittura settimane - prima. Come sappiamo, l'avvenimento avviene l'indomani del Giorno del Ringraziamento e porta con sé numerosi sconti e offerte davvero convenienti. Ma è sempre stato così? Perché si chiama in questo modo?

Come capita in molti casi, le spiegazioni del nome non si limitano ad una semplice risposta, ma a tanti, singoli, miti e avvenimenti:

Molti affermano che il "Black" derivi dai colori utilizzati per segnare i grandi guadagni nei libri contabili dei negozi e delle attività, con il nero a rappresentare gli introiti e il rosso per le perdite. In questo giorno, infatti, gli americani iniziano solitamente ad effettuare gli acquisti per il Natale;

Secondo altre storie, invece, il nome deriva da un avvenimento che immobilizzò la città di Philadelphia nel 1960: quell'anno la città fu presa d'assalto dall'arrivo di turisti e di cittadini intenti a fare spese per l'arrivo del Natale e dagli appassionati di football arrivati in zona per vedere una partita di football molto attesa;

È invece una bufala, la storia che vede le origini del nome "Black Friday" agli sconti che applicavano gli schiavisti ai lavoratori di colore il girono dopo della Festa del Ringraziamento (ecco quattro curiosità da conoscere sulla festa).

Il fenomeno iniziò a coinvolgere tutti gli Stati Uniti negli anni '80, un periodo in cui i consumi erano alle stelle. Negli anni '90 iniziò a prendere piede in tutti gli angoli del continente e divenne una vera e propria "festa" - seppur inufficiale - americana. Un avvenimento, insomma, con tutte le carte in regola per arrivare anche negli altri paesi della Terra.

