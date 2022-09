Vera Wise: la nuova umana digitale made in Puglia, un progetto firmato Kabum

Nasce nel sud Italia Vera Wise, un’umana digitale anglo-italiana di 26 anni ideata da Kabum, uno studio di computer grafica fondato a Bari nel 2018 da Marco Testini e Teresa Romano.

L’idea iniziale è nata dalla necessità di dimostrare quanto l'intelligenza della mente e l'intelligenza del corpo siano complementari e il tutto si è concretizzato con la creazione di un personaggio realizzato in computer grafica con una resa iperrealistica. Tra gli artisti coinvolti nella realizzazione di questo progetto ci sono anche i collaboratori Federico Spissu e Francesco Dessì.

Vera è una ragazza con la passione per la fotografia e appassionata di moda, musica funk/rock e tech, come tante altre ragazze della sua età; posta i propri scatti sui social e condivide con la community i propri interessi. Nonostante il suo aspetto estremamente realistico, Vera non è mai stata un esercizio virtuoso e fine a sé stesso.

"Volevamo raccontare una storia procedurale in cui la computer grafica non fosse l’obiettivo ma il mezzo" affermano Marco Testini e Teresa Romano. "La storia di Vera è ancora tutta da scrivere e sarà influenzata dal corso degli eventi."

Vera si adatterà al mercato e ai media plasmando il proprio aspetto: potrà essere una brand ambassador, un’attrice, un’influencer e qualunque cosa superi i limiti dell’immaginazione. Vera per antonomasia, questo nuovo progetto transmediale vuole restituire il futuro all’umanità.

"We turn imagination into experience" è il motto di Kabum Film Experience, società nata nel 2018 da un’intuizione degli artisti e designer Marco Testini e Teresa Romano. Kabum crea contenuti innovativi sfruttando linguaggi tendenza con integrazioni di effetti visivi 3D e 2D. Per saperne di più su Vera e sui progetti di Kabum potete seguire la compagnia sui principali social tra cui Instagram, Twitter, Facebook oppure su YouTube e Twitch.