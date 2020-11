Verbatim presenta la nuova serie di hard disk ed SSD SureFire per il gaming

Verbatim ha presentato oggi il nuovo marchio di hard disk ed SSD per il gaming, battezzato SureFire e composto da una serie di prodotti progettati appositamente per gli appassionati di PC e console. I primi prodotti a raggiungere i negozi saranno gli HDD ed SSD esterni SureFire GX3, ma entro la fine dell'anno la limeup sarà espansa.

"Il marchio SureFire è pensato proprio per i giocatori: tutti i prodotti che introdurremo entro la fine dell'anno e per tutto il 2021 saranno tutti costruiti per durare, essere facili da usare e con un ottimo rapporto qualità-prezzo così da poter essere adatti ai giocatori di tutte le età e di qualsiasi livello di abilità", ha aggiunto Clive Alberts. "I primi prodotti che stiamo lanciando sono una gamma di HDD e SSD esterni, a questi presto seguiranno mouse, cuffie, hub e altri prodotti progettati appositamente per i videogiochi ad alte prestazioni".

Il SureFire GX3 Gaming Hard Drive avrà un costo di 89 Euro per la variante da 1 terabyte e 129 Euro per quella da 2 terabyte. Per quanto riguarda i SureFire GX3 Gaming SSD, invece, si parte da 119 Euro per il modello con 512 gigabyte per arrivare a 179 Euro per il modello da 1 terabyte.

I GX3 Gaming SureFire sono dotati di luci a LED RGB, ma sono anche plug-and-play, che li rende operativi in pochi minuti. Hanno anche dimensioni compatte e non sono dotati di alcun cavo di alimentazione.