Il tè verde contiene un ingrediente fondamentale nella lotta contro il cancro

Il tè verde contiene un antiossidante in grado di aumentare i livelli di p53, una proteina naturale anti-cancro nota come "guardiana del genoma” in quanto capace di riparare i danni al DNA o distruggere le cellule cancerose. Un’analisi del rapporto tra l’antiossidante e la proteina ha mostrato che potremmo avere un nuovo strumento contro il cancro.

Lo studio in questione è stato pubblicato su Nature Communications da un team di ricercatori guidato dal docente presso la China Agricultural University di Pechino, Jing Zhao, in collaborazione con altre università occidentali, e analizza l’interazione tra p53 e il composto del tè verde, epigallocatechina gallato (EGCG).

P53 ha diverse funzioni anti-cancro già note nella medicina, per esempio l'arresto della crescita cellulare per consentire la riparazione del DNA, l'attivazione della riparazione del DNA e l'inizio della morte cellulare programmata, detta apoptosi, se il danno al DNA non può essere riparato. La sua peculiarità sta in un’estremità della proteina dalla forma flessibile, dunque potenzialmente in grado di svolgere diverse funzioni in base all’interazione con altre molecole. L’EGCG, invece, è un antiossidante naturale confezionato già come integratore a base di erbe.

L’interazione tra di esse preserva la proteina p53 dalla degradazione, permettendo così di aumentare il livello di proteine e garantendo così uno strumento in più per la lotta contro le cellule cancerose. Per questo motivo, l’autore dello studio Chunyu Wang ha descritto la proteina p53 come “probabilmente la proteina più importante nella lotta contro il cancro umano”, aggiungendo: “Entrambe le molecole p53 ed EGCG sono estremamente interessanti: le mutazioni in p53 si trovano in oltre il 50% del cancro umano, mentre l'EGCG è il principale antiossidante nel tè verde, una bevanda popolare in tutto il mondo. Ora scopriamo che esiste un'interazione diretta e precedentemente sconosciuta tra i due, che indica un nuovo percorso per lo sviluppo di farmaci anti-cancro. Il nostro lavoro aiuta a spiegare come l'EGCG sia in grado di aumentare l'attività anti-cancro di p53, aprendo la porta allo sviluppo di farmaci con composti simili all'EGCG”.

Il mondo della medicina ha però altre piacevoli scoperte per noi: studi recenti hanno dimostrato i benefici di mangiare una mela al giorno, ma anche gli effetti positivi del consumo di cannabis negli adulti.