Le 'verdure' tecnicamente non esistono e questa parola in botanica non ha senso

Fin da piccoli ci dicono di mangiare le verdure, riferendosi ad alimenti "sani" come broccoli, spinaci o peperoni. Tuttavia la parola in questione non ha senso e non serve a indicare gli alimenti vegetali... almeno botanicamente parlando.

"Non ha senso da un punto di vista botanico", afferma alla BBC Wolfgang Stuppy, scienziati presso i giardini botanici reali del Regno Unito. "Il termine 'verdura' non esiste nella terminologia scienziata-botanica." Gli alimenti che genericamente chiamiamo in questo modo, infatti, hanno tutte delle categorie proprie.

Cipolle e aglio sono bulbi. Le patate tuberi. Gli asparagi sono gambi. Le lattughe sono foglie. Cavolfiore e broccoli sono infiorescenze. Mela e pera sono frutta. Banane, peperoni e melanzane sono bacche. La parola è più propriamente un termine culinario: "Verdura ha assunto il suo significato attuale solo pochi secoli fa e significa essenzialmente un materiale vegetale che non è né frutto né seme", afferma Joshua Sammy.

Il termine varia da cultura in cultura e al variare dell'alimentazione dei popoli. La cosa interessante è che nel corso dei secoli sono nate molte faide su questo argomento: il Tariff Act del 1883 degli Stati Uniti, ad esempio, decretava che le verdure importate (ma non la frutta) dovessero essere soggette a tassazione.

I grandi produttori di pomodori sostenevano secondo le linee botaniche che il pomodoro fosse un frutto, quindi erano esenti dal dazio. La Corte degli Stati Uniti, tuttavia, decise di catalogare il prodotto come un ortaggio, facendo pagare i dazi a coloro che lo vendevano. Insomma, meglio chiamare le cose con il proprio nome.



