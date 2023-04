Le vere bici ecologiche non sono l'e-bike, bensì queste qui!

Se sei un appassionato di ciclismo, molto probabilmente sei già a conoscenza delle biciclette in bambù. Esatto, proprio bambù! La pianta destinata a diventare bicicletta, dalla geniale idea di un’azienda che ha perseguito la sostenibilità e l’ecologia scegliendo materiali alternativi.

Il designer Sunny Chuah è il fondatore della società in questione: la Bamboobee. Amante delle pedalate, l’interesse per le due ruote ha permesso all’uomo di sviluppare progetti sensazionali. Tutto è iniziato come un hobby, ma con costanza e duro lavoro, una semplice passione è diventata un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti. Infatti, oggi la Bamboobee vanta di una produzione qualitativamente ottima e di un design davvero accattivante.

Ma perché proprio il bambù? Innanzitutto perché è un materiale naturale e rinnovabile, una pianta che cresce rapidamente pur avendo a disposizione poche risorse. In secondo luogo, esso è coltivato organicamente, senza pesticidi o fertilizzanti chimici.

Se stai dubitando a causa delle intemperie, sappi inoltre che il bambù ha una naturale resistenza alle condizioni atmosferiche avverse grazie alla sua struttura cellulare unica. Infatti, anche quando sottoposto ad una ripetuta flessione, esso può sopportare una certa quantità di stress senza rompersi. Sono proprio resistenza e flessibilità che lo rendono il materiale ideale per questo tipo di disegno.

Oltre alle caratteristiche sopraelencate, la ciliegina sulla torta è certamente da individuare nella progettazione. Il processo di produzione di queste biciclette ecologiche prevede l'utilizzo di diversi tipi di bambù con diverse proprietà meccaniche, combinati con resine epossidiche ad alta resistenza. In questo modo, la struttura della bicicletta è in grado di sopportare il peso del ciclista senza cedere.

E come se le qualità già descritte non fossero abbastanza convincenti, le biciclette a base di bambù sono anche molto leggere e reattive. La struttura del bambù permette una maggiore elasticità, che rende possibile una guida fluida e immediatamente percepibile una sensazione di leggerezza nella pedalata.

Insomma, queste innovative biciclette rappresentano un'alternativa tutta ecologica alle biciclette tradizionali. Sono resistenti, leggere e dal design seducente. L’azienda Bamboobee promuove l'utilizzo del bambù come materiale sostenibile e la sua convincente idea potrebbe aprire la strada a nuove soluzioni eco-friendly per molti altri prodotti. Per Bamboobee il futuro è già green! Noi ci stiamo ancora lavorando.