Verifica visiva di 150 anni fa, riuscite a trovare i 15 amici della volpe?

A volte il Web fa tornare al centro dei riflettori opere che difficilmente sarebbero state viste da così tante persone in epoca moderna: è anche questo il bello della condivisione.

Questa volta l'immagine che ha fatto il giro del mondo mette ben in evidenza una volpe al centro della scena. Complimenti, avete trovato il primo soggetto. Tuttavia, ci sono anche 15 amici della volpe, tra animali e volti umani. Scovarli può non risultare semplice.

Pensate che la cosiddetta scena "The Puzzled Fox" risale al lontano 1872, quindi nel 2022 "compie" 150 anni. Si tratta di una stampa dell'azienda statunitense Currier and Ives, pensata per mettere alla prova le abilità dei più piccoli (una sorta di "verifica visiva"). Nonostante siano passati parecchi anni dalla sua realizzazione, la scena è ancora oggi in grado di mandare "in confusione" il cervello di grandi e piccini, nonché di rivivere una "seconda giovinezza" grazie al Web.

Infatti, un buon numero di persone sta riscoprendo "The Puzzled Fox", come potete intuire dalla pubblicazione di articoli in merito da parte di realtà come Daily Mail e Little Things. In questo contesto, potreste voler mettervi alla prova anche voi con l'immagine, magari senza consultare la soluzione pubblicata dal Daily Mail. A tal proposito, ricordiamo che di seguito è presente la sezione dei commenti, in cui gli utenti potrebbero lasciare messaggi relativi alla soluzione, quindi potreste volervi prendere il giusto tempo prima di scorrere verso il basso.

Consigliamo in ogni caso di utilizzare l'immagine presente sul portale Library of Congress per provare a scovare animali e umani, nel caso non riusciate a vedere come si deve "The Puzzled Fox" nel suo complesso dal vostro dispositivo.