Verifica visiva di 20 secondi, riesci a scovare l'uomo amico del cammello?

La sfida dei pinguini di 5 secondi era anche fin troppo facile, perlomeno per qualche utente. Adesso è arrivato il momento, sempre rimanendo in relax, di alzare un po' la posta in gioco. Il Web si sta infatti divertendo ad accettare una sfida visiva di 20 secondi che richiede di cercare l'uomo amico del cammello. Puoi metterti alla prova anche tu.

L'immagine stavolta sta mettendo a dura prova molte persone. Non solamente per il tempo, tutto sommato ristretto (ma più ampio rispetto ad altre "verifiche visive" che ti abbiamo proposto in passato su queste pagine), bensì per via di un trucco utilizzato per nascondere l'uomo. Infatti, la figura da cercare potrebbe non essere esattamente quella che immagini.

Ci vuole dunque un po' di attenzione in più, così come di astuzia, per riuscire a risolvere questa "verifica visiva" (o "illusione ottica", come indicato dal portale Jagran Josh, che dir si voglia). C'è da dire che, se sei già rientrato tra i migliori risolutori di enigmi in passato, ad esempio perché hai risolto l'enigma dell'uomo amico del cane, potresti aver già compreso che spesso in questi casi non va cercata una figura completa.

Va bene: ti abbiamo fornito diversi indizi importanti con questa descrizione. Tuttavia, se proprio non riesci a trovare il soggetto richiesto, un ulteriore aiuto potrebbe essere quello di guardare attentamente in basso a destra, magari da più angolazioni. Più di così non possiamo aiutarti.

Pensa che l'immagine fu realizzata negli anni '80, per mettere alla prova i più piccoli. Tuttavia, il Web sta dando nuovo lustro, soprattutto nel rilassante periodo estivo, a questi enigmi, consentendo di riscoprire quanto realizzato ormai parecchi anni fa. Se anche tu ritieni che sia sempre interessante mettersi alla prova con questo tipo di "verifiche visive", potrebbe interessarti provare a trovare il gatto nel rompicapo del cane.

Lì non avevamo dato limiti di tempo, dunque potrebbe rivelarsi più semplice. In ogni caso, l'importante è passare dei momenti spensierati, magari insieme a tutta la famiglia.