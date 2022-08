In questa verifica visiva c'è un numero: lo vedi? C'è un trucco infallibile

Ci sono enigmi più rapidi da risolvere rispetto all'illusione ottica degli animali nascosti. Tuttavia, non per tutti può risultare semplice trovare il numero nascosto in una "verifica visiva".

Condivisa sul Web da New York Post e Jackpotjoy, l'immagine sta mandando in confusione un buon numero di utenti. Non tutti riescono infatti a trovare il numero sin da subito, anche se rimanere per un po' a fissare l'immagine sembra far comparire il tutto.

C'è tuttavia un "trucco infallibile" per vedere il numero: abbiamo tenuto finora quest'informazione per consentirti di approfondire l'immagine senza indizi, ma in realtà provando a rimpicciolire quest'ultima il numero presente al suo interno sembra risultare visibile sin da subito.

Interessante notare che questo potrebbe aver creato delle situazioni differenti a seconda del punto di accesso da cui sei arrivato a questa pagina. Infatti, se hai visto l'immagine nella home page del portale e magari da smartphone, potresti aver trovato subito il numero, mentre arrivando da altri lidi la "sfida" potrebbe essersi rivelata più ardua.

Insomma, ancora una volta le "verifiche visive" (o "illusioni ottiche", che dir si voglia) stanno dimostrando al Web quanto sia facile "confondere" la nostra vista. Per il resto, se ritieni che sia stato troppo facile, che ne dici di provare a trovare i 12 panda nascosti? Lì la questione potrebbe farsi più complessa.