Verifica visiva, riesci a scovare il gatto o vedi solamente gufi? Che fatica

Le illusioni ottiche come quella delle fragole sono sicuramente interessanti, ma mancano forse di un elemento importante per darsi a un momento di sano svago: la "sfida" (nel senso buono del termine). In questo contesto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata all'immagine dei gufi, in cui in realtà c'è anche un gatto.

Quest'ultima è ovviamente finita su social network come Twitter ed è circolata online anche grazie a un articolo del quotidiano britannico Daily Express, mandando in "confusione" un buon numero di utenti. Chiaramente, nonostante l'immagine venga indicata in determinati contesti come "illusione ottica", in questo caso si tratta più di un "gioco", di una "verifica visiva" (nel senso di prova) divertente da svolgere anche insieme ai più piccini, magari in un weekend da passare in famiglia.

D'altronde, anche i simpatici gufi possono potenzialmente essere visti come "famiglia", che in questo caso ha accolto un gatto. Tra l'altro, quest'ultimo sembra essersi integrato come si deve, dato che un buon numero di persone non riesce proprio a scovarlo. Eppure, gli indizi sono proprio lì, in bella vista. Insomma, basta concentrarsi un po' per scovare l'animale, anche se probabilmente non saranno in pochi coloro che esclameranno: "che fatica".

In ogni caso, ricordiamo che appena sotto a questa notizia è presente lo spazio dei commenti, che può essere utilizzato dagli utenti per spiegare dove si trova il gatto o altro. In questo contesto, potreste dunque volervi prendere un po' di tempo e "mettervi in gioco", cercando di arrivare da soli alla soluzione.