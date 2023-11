Avere il verificato su Instagram? Non serve più essere famosi

Andando oltre alla questione della conferma di lettura dei DM di Instagram, vale la pena soffermarsi anche su un'altra questione che potreste non aver approfondito a dovere. Infatti, al contrario di quanto più di qualcuno potrebbe pensare, al giorno d'oggi avere il verificato su Instagram non significa più per forza essere famosi/noti.

D'altronde, esiste il programma Meta Verified, che permette essenzialmente a chiunque di ottenere l'iconica spunta blu. Come approfondire la questione? Potreste voler avviare l'applicazione ufficiale di Instagram installata sul vostro dispositivo mobile di fiducia, ad esempio quella ottenibile dal Play Store per Android, spostandovi poi nel vostro profilo, mediante l'icona collocata in basso a destra.

A questo punto, facendo tap sull'icona dell'hamburger che trovate in alto a destra, potrete trovare la voce "Meta Verified". È premendo su quest'ultima che compare a schermo un'apposita scheda che illustra la possibilità di ottenere un badge di verifica, in modo da, citiamo testualmente, creare "un rapporto di fiducia" sul popolare social network. "Il tuo pubblico saprà che sei una persona reale che condivide storie reali", scrive Meta.

Fatto sta che, partendo da questa scheda, è possibile mettere in atto una procedura che porterà poi ad avere l'iconica spunta blu, a un prezzo che in Italia è pari a 16,99 euro al mese. Tra l'altro, abbiamo notato che, agli utenti che dispongono anche di un account Facebook associato, può essere proposto uno sconto per ottenere il verificato su 2 profili (ad esempio, 28,99 euro al mese anziché 33,98 euro al mese). Insomma, sì: adesso si può pagare un abbonamento mensile per ottenere il verificato. Per maggiori dettagli, potreste in ogni caso voler fare riferimento direttamente a quanto indicato mediante il portale ufficiale di Meta.