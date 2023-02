La verità dietro i brutali scimpanzé mangiatori di leoni del Congo

Scimmie che mangiano leoni? La scimmia di Bili, chiamata anche Scimmia misteriosa di Bondo, è il nome di una popolazione di primati simili agli scimpanzé osservati nella Foresta di Bili, vicino Bondo, nella Repubblica Democratica del Congo. Si dice siano molto aggressivi e addirittura anche in grado di cacciare (e mangiare) i leoni.

Sarà vero? Come molto spesso accade, le voci potrebbero essere frutto di storie ingigantite. La scimmia in questione venne trovata da Karl Ammann, un fotografo e ambientalista keniota svizzero nel 1996, da una serie di teschi che presentavano una cresta al centro proprio come un gorilla ed erano classificati come tali.

Forma e dimensioni del cranio erano più paragonabili a quelli di uno scimpanzé e, inoltre, non c'erano delle popolazioni di gorilla conosciute che vivevano nella zona. I cacciatori locali hanno raccontato ad Ammann di avvistamenti di scimmie giganti capaci di uccidere i leoni ed erano apparentemente immuni ai dardi velenosi.

Un'altra ricerca per identificare la scimmia è avvenuta nel 2002 e nel 2003. Ricercatore della spedizione era il dottor Shelly Williams. "Le scimmie, sostiene, potrebbero essere una nuova specie sconosciuta alla scienza, una nuova sottospecie di scimpanzé o un ibrido del gorilla e dello scimpanzé”, riportava il TIME nel 2003.

Tuttavia negli anni queste affermazioni sono state riconsiderate. Nel 2006, il primatologo Dr Cleve Hicks ha sostenuto che quasi certamente non si trattava di una nuova specie di scimmia e nemmeno di una nuova sottospecie, ma semplicemente di una popolazione di scimpanzé... ma con un comportamento molto strano: nidificavano sul suolo e utilizzavano le rocce per aprire il guscio delle tartarughe; un comportamento inusuale per queste creature.

Per quanto riguarda le affermazioni di mangiare leoni e camminare su due piedi, invece, tali dicerie non sono mai state verificate. Sapete, però, che è in corso una "guerra" tra queste creature e alcuni giapponesi?