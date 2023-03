La verità che devi conoscere sul punto di incontro tra Pacifico e l'Atlantico

Su internet potreste aver visto la foto dove l'Oceano Pacifico incontra l'Oceano Atlantico. Tuttavia, nonostante la differenza di colore, non c'è una chiara distinzione tra queste acque e gli oceani andranno alla deriva felicemente l'uno nell'altro. I marinai, però, dovrebbero essere avvertiti a causa di qualche problema all'ingresso.

Qui potrete osservare un post virale di qualche anno fa, che sorge ancora oggi occasionalmente, e mostra una linea nell'oceano con acque più scure da un lato e più chiare dall'altro. Il post afferma che le acque non si miscelano a vicenda semplicemente perché il Pacifico è più ricco di argilla mentre l'Atlantico ha più ferro.

In realtà gli oceani del nostro pianeta non hanno un vero e proprio confine e le correnti fluiscono continuamente tra di loro e si mescolano a vicenda. Ogni zona d'acqua, però, ha le sue caratteristiche: la salinità superficiale dell'Atlantico è superiore a quella del Pacifico e dell'Oceano Indiano, mentre le acque chiuse del Mar Rosso e del Mediterraneo sono ancora più salate.

L'Atlantico e il Pacifico si "incontrano" nella punta più meridionale del Sud America, nota come Capo Horn. I video virali che potreste aver visto online mostrano due masse d'acqua di colore diverso che si incontrano l'una accanto all'altra, ma oltre a non sapere dove siano stati realmente girati, gli scienziati affermano che sì, prima o poi le correnti faranno in modo che le acque si mescolino insieme.