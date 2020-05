La verità sulla folgorite, le strutture naturali create dalla potenza dei fulmini

In rare occasioni, quando un fulmine colpisce sabbia o terra, la scossa di calore estremo può creare meravigliosi e fragili tubi cavi di vetro. La maggior parte delle volte, infatti, queste opere d'arte creata dalla potenza della natura sono nascoste sotto i nostri piedi.

Il risultato di questo fenomeno è chiamato "folgorite". "Tutto quello che devi fare è andare in qualsiasi spiaggia e iniziare a scavare", sottolinea Martin Uman dell'Università della Florida, uno dei maggiori esperti di fulmini al mondo. Nonostante siano molto affascinanti, ci sono molte immagini false che circondano queste creazioni.

Presunte immagini di folgoriti continuano a diventare virali online quando non sono altro che costruzioni umane con la sabbia (il tweet allegato il calce all'articolo è un esempio). La forma di una folgorite non è nient'altro che una ricreazione del percorso che l'elettricità ha attraversato nel terreno. Quando gli scienziati trovano esempi molto antichi, infatti, possono usarli per ricreare gli antichi climi della Terra in passato. Grazie ad una folgorite di 250 milioni di anni fa, trovata nel deserto del Sahara, sappiamo che quest'area, un tempo, era fertile e con frequenti tempeste.

Oggi in Florida si verificano circa 10-15 fulmini per chilometro quadrato, uno dei tassi più alti negli Stati Uniti. Questo tipo di attività mette a rischio le linee elettriche sotterranee, quindi alcuni ricercatori, tra cui Uman, stanno esaminando questi fenomeni come un modo per capire come evitare tali danni. Un fulmine colpisce la superficie del nostro pianeta almeno un milione di volte al giorno, ma per creare queste opere d'arte devono essere abbastanza bassi e potenti abbastanza da fondere la sabbia o la terra.

Piccola curiosità: la folgorite più grande mai trovata è grande 4.9 metri.