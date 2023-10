Ecco la verità sul Moa, il più grande uccello mai esistito sulla Terra

Il moa, un gigante che un tempo percorreva la Terra, è stato l'uccello più alto della storia, con una statura imponente che ha catturato l'immaginazione di molti. Nonostante le sue dimensioni enormi, si crede che sia andato estinto prima dell'arrivo degli europei nella sua terra natia, la Nuova Zelanda.

Un nuovo studio, ancora in fase di revisione paritaria, ha esplorato la probabilità di una teoria alternativa sull'estinzione del moa. Mentre quella principale suggerisce che la caccia eccessiva da parte degli umani abbia portato alla loro scomparsa intorno al 1450 d.C., l'ipotesi alternativa della "sopravvivenza scaglionata" suggerisce che la loro estinzione possa essere avvenuta più lentamente, il che significherebbe che alcuni moa giganti erano ancora presenti in Nuova Zelanda dopo l'arrivo degli europei nel 1642.

Lo studio ha mappato le probabilità della persistenza del moa utilizzando un database di 97 presunti avvistamenti registrati dal 1675 al 1993, assegnando punteggi qualitativi basati su vari fattori chiave. Il risultato? Non sembra promettente per coloro che affermano di averne visto uno vivo. "Assumendo conservativamente una bassa ma non nulla probabilità di persistenza del moa associata a ciascun presunto avvistamento del moa dopo il 1450 d.C., è più probabile che non siano estinti prima del 1770 d.C., quando gli europei iniziarono ad arrivare in Nuova Zelanda", scrive l'autore Floe Foxton.

Questo studio favorisce quindi l'ipotesi della caccia eccessiva e suggerisce che gli avvistamenti del moa nel periodo post-1450 d.C. probabilmente non sono né numerosi né affidabili abbastanza da sostenere la sopravvivenza del moa in tempi più recenti. Insomma, un po' quello che è successo anche con la tigre della Tasmania.