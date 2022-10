La verità sui presunti UFO osservati sopra i cieli dell'Ucraina

Dal 2020 fino a qualche tempo fa nei cieli dell'Ucraina vennero osservate delle strani luci che diedero il via a delle speculazioni su presunti UFO. Adesso, a metà settembre, l'agenzia scientifica nazionale ucraina ha sfatato definitivamente certe voci, citando "errori significativi" nei metodi e nei risultati del rapporto.

Gli scienziati del Main Astronomical Observatory (MAO) di Kiev, parlavano di un numero significativo di oggetti la cui natura non è chiara, inclusi molteplici oggetti "fantasmi" che apparivano completamente neri e sembravano sfrecciare nell'atmosfera a una velocità fino a 53.000 km/h, circa due volte più veloce di un missile balistico intercontinentale.

Nei primi rapporti questi venivano descritti come UAP (il nuovo termine per riferirsi agli UFO), e sono state nominate anche possibilità più ovvie, come l'esistenza di satelliti, droni o artiglieria utilizzati nell'invasione russa in corso dell'Ucraina. "L'elaborazione e l'interpretazione dei risultati sono state eseguite a un livello scientifico inappropriato e con errori significativi nel determinare le distanze degli oggetti osservati", scrive un gruppo di scienziati dell'Accademia nazionale delle scienze dell'Ucraina (NASU).

Le dimensioni e la velocità di questi oggetti avevano all'incirca le dimensioni di un aeroplano ma si muovevano nell'atmosfera con la velocità di un veicolo spaziale. Tuttavia, osservando solo i dati di un singolo telescopio, i ricercatori sembrano aver predetto in modo impreciso le distanze e le posizioni di quegli oggetti e hanno valutato a loro volta erroneamente anche le dimensioni e la velocità degli oggetti, secondo Avi Loeb, un astrofisico dell'Università di Harvard ed esperto dell'argomento.

Se gli oggetti fantasma fossero davvero così grandi, veloci e alti nel cielo come suggerito dal team ucraino, allora ogni oggetto "produrrebbe una gigantesca palla di fuoco", come fa un razzo o una meteora quando attraversa l'atmosfera, sostiene Loeb. Secondo il fisico, quindi, i ricercatori ucraini potrebbero calcolato male le distanze degli oggetti di un fattore 10; apparendo, quindi, 10 volte più vicini alla telecamera di quanto non fossero originariamente.

La NASU sembra aver raggiunto una conclusione simile nella loro indagine sul rapporto UAP.