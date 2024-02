La meravigliosa scienza dietro l'arte di accartocciare la carta

Ormai è stato sfatato il mito del foglio che non si può piegare per più di 7 volte, ma rimane affascinante scoprire come dietro un'azione come accartocciare la carta siano nascoste delle intuizioni per applicazioni che variano dall'ingegneria dei materiali alla geologia.

Sebbene l'arte di piegare e accartocciare la carta possa apparire come qualcosa di disordinato, nasconde una complessità sorprendente. Il professor Christopher Rycroft, insieme a Jovana A. Andrejevic dell'università di Harvard e hanno esplorato il fenomeno attraverso un modello fisico dettagliato ponendosi questa domanda: cosa succede, ad un livello differente da quello visivo, quando un foglio viene accartocciato, dispiegato e nuovamente piegato?

Attraverso esperimenti, i ricercatori hanno osservato che accartocciare ripetutamente un foglio porta alla formazione di nuove pieghe, ma non in modo proporzionale alla frequenza dell'azione. Questo perché le pieghe preesistenti indeboliscono il materiale (un po' come quando la carta bagnata si indebolisce e si strappa) facilitando le piegature successive. Inoltre, gli studiosi hanno misurato quante pieghe si formano in totale e hanno scoperto che questo numero cresce ma sempre meno ogni volta, poiché il foglio diventa man mano più debole.

Ma non si sono limitati a guardare solo le pieghe: hanno anche studiato le superfici che si formano tra di esse usando fogli di un materiale chiamato Mylar, simile alla carta, e un metro per misurare le altezze delle superfici. Questo approccio ha permesso loro di formulare una teoria che spiega come gli oggetti si rompono in pezzi più piccoli nel tempo, per capire meglio come si formano le superfici durante la fase di accartocciamento.

Il risultato della ricerca? Lo studio, al di là delle applicazioni fisiche dell'esperimento, dimostra che un fenomeno del genere può aiutare ingegneri a progettare strutture più sicure e resistenti alle vibrazioni, come le ali degli aerei; oppure può portare a nuovi utilizzi dei materiali per migliorare la tecnologia esistente come le batterie al grafene.