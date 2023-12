La verità sulla storia d'amore su Napoleone e Josephine

La relazione tra Napoleone Bonaparte e sua moglie Josephine è stata rappresentata per secoli come una storia perfetta, ma fu tutt’altro che un quadro di devozione affettuosa.

Infatti, nonostante le innumerevoli lettere del condottiero francese traboccassero di una profonda infatuazione, la coppia dovette superare frequenti adulteri e il loro matrimonio fu stroncato da un inaspettato divorzio.

Josephine era cresciuta in una piantagione nella colonia caraibica francese della Martinica. Da adolescente, la sua famiglia la costrinse a sposare un nobile francese, Alexandre de Beauharnais, un donnaiolo le cui molteplici tresche portarono alla separazione ordinata dal tribunale. Nonostante il suo successo politico, Alexandre non poté sfuggire alla violenza del regno del terrore della Rivoluzione francese, e fu ghigliottinato nel 1794. Anche Josephine sarebbe andata incontro a quella fine, ma fu salvata dalla tempestiva caduta di Robespierre.

Dunque, a 32 anni Josephine era vedova e madre di due figli, senza accesso ai fondi familiari. Aveva bisogno di assicurarsi un futuro, così ottenne rapidamente prestiti da diverse parti per stabilirsi in un appartamento nell’hotel rue Chantereine, dove sperava in qualche miracolo che la risollevasse dal suo stato.

Josephine riuscì ad inserirsi nella nuova società francese postrivoluzionaria attraverso una serie di relazioni con figure politiche di alto livello. Fu amante del potente mentore di Napoleone, Paul Barras. Ma, nel 1975, quest’ultimo si era già stancato della sua storia e presentò la giovane all’ambizioso soldato durante un ballo sociale, da lui organizzato.

Barras non sapeva che quattro anni dopo, quel soldato sarebbe salito al potere con un colpo di stato contro il Direttorio e che cinque anni dopo si sarebbe incoronato imperatore.

In principio, Josephine non accettò la prospettiva del matrimonio con Napoleone, concependolo come un “gatto con gli stivali”, di classe inferiore; tuttavia, egli fece di tutto per conquistarla, ricoprendola di doni e accattivandosi i suoi figli attraverso la sua simpatia.

I due si sposarono a pochissima distanza dal loro primo incontro, nel marzo 1796. La famiglia di Napoleone fu scandalizzata dalla sua decisione, ma lui aveva perso la testa per quella donna. Persino quando era impegnato a condurre il suo esercito le scriveva continuamente, con prorompenti dichiarazioni d’amore.

Più sporadiche e fredde sono le lettere di Josephine, tanto da sembrar indirizzate a un amico più che a suo marito. Probabilmente, già a quel punto aveva iniziato a frequentare il giovane e affascinante Hyppolite Charles. A giugno, Josephine raggiunse il suo consorte in Italia, ma con il suo amante di 23 anni al seguito.

Napoleone fu più volte insospettito da alcuni atteggiamenti di sua moglie, fin quando, nel marzo 1798, venne a conoscenza di quella relazione. Egli andò su tutte le furie e, nonostante Josephine promise di interrompere i rapporti col suo amante, ella continuò a vederlo.

A quel punto avevano entrambi delle relazioni extraconiugali, perché anche Napoleone aveva un’amante: Pauline Fourès, moglie di uno dei suoi ufficiali dell’esercito. Sebbene Josephine convinse il marito ad annullare il divorzio, il loro rapporto non si riprese più e l’uomo cominciò a mostrare le sue concubine in pubblico. Queste, secondo Napoleone, non intralciavano in alcun modo l’amore incondizionato per la moglie.

Nel 1804, poco prima che la coppia fosse incoronata imperatore e imperatrice dei francesi, Josephine scoprì Napoleone nella camera da letto della sua dama di compagnia Elisabeth de Vaudey, e le discussioni ripresero.

Il Bonaparte minacciò nuovamente il divorzio, incolpando Josephine di non avergli ancora dato un erede.

Quella questione turbò a lungo il loro matrimonio e quando una delle amanti di Napoleone diede alla luce un bimbo, fu chiaro che il problema risiedeva nell’età di Josephine. Dopo poco tempo il matrimonio giunse ufficialmente al termine, attraverso una cerimonia ufficiale di divorzio il 15 dicembre 1809.