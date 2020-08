La verità sull'incredibile bodyguard 'robot' autonomo 'del Re del Bahrain'

Il mondo dei robot ha fatto passi da gigante nel corso degli ultimi anni, fino ad arrivare a proporre soluzioni come quelle di Boston Dynamics. Per questo motivo, sono sempre di più le persone che si immaginano un futuro fatto di macchine senzienti, proprio come quelle che si vedono nei film di fantascienza.

Tuttavia, siamo ancora ben lontani da quel momento (se mai arriverà) e, per ora, non esiste un robot autonomo in grado di farvi da bodyguard. No, non può farselo costruire nemmeno una persona ricca quanto Hamad bin Isa Al Khalifa, Re del Bahrain, stato che si trova vicino alle coste occidentali del Golfo Persico. Il motivo di questo esempio? Semplice: ultimamente è emerso online un video, diventato rapidamente popolare sui social network, in cui si vede un incredibile robot, che sarebbe alto 8 piedi (circa 2,5 metri), girare per delle fiere, facendo da "bodyguard" al succitato Re.

Ebbene, per quanto allettante sia questo immaginario, dobbiamo frenare gli entusiasmi. Infatti, stando anche a quanto riportato da Esquire Middle East, si tratta semplicemente di un uomo con un costume da robot, che non fa altro che dare "spettacolo" a eventi e fiere. Più precisamente, il "robot" si chiama Titan ed è di proprietà della britannica Cyberstein Robots, come potete vedere sul sito ufficiale dell'azienda.

Tra l'altro, Titan the Robot, costume originariamente creato da Nik Fielding, ha partecipato ai Nickelodeon Kids' Choice Awards nel 2010, quando ha effettuato un'esibizione con Rihanna. Sì, avete capito bene: in calce alla notizia trovate un video legato proprio alla cantante barbadiana.

Insomma, non credete alle fake news che stanno circolando ultimamente sui social network, che tra l'altro spesso fanno riferimento a un video in circolazione dal 2019. Inoltre, il "robot" non ha ovviamente alcuna arma e non sono stati pagati milioni di dollari per acquistarlo (sì, si sono inventati pure questo). Per il resto, se ci fate caso, la bandiera presente sul costume è quella degli Emirati Arabi Uniti, quindi non è chiaro in che modo si sia arrivati al Re del Bahrain. Misteri del mondo del Web.

In ogni caso, può sicuramente trattarsi di una buona occasione per dare un'occhiata al profilo Instagram di Titan the Robot, dove potete trovare immagini simpatiche come quella presente qui sotto.